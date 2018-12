Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

As respostas originais de Cristiano Ronaldo sobre a violação e as diferenças entre setembro e dezembro

Confissão do jogador foi eliminada do email enviado para os advogados de Mayorga e foi criada uma nova.

A pedido dos advogados, Cristiano Ronaldo elaborou, em setembro de 2009, um detalhado relato da noite com Kathryn Mayorga [13 de julho de 2009], que acabou com a americana a acusá-lo de violação.



Nos documentos divulgados pelo Der Spiegel pode ler-se que CR7 teve consciência da violência do ato sexual (sexo anal).



A confissão do jogador foi eliminada do email enviado em setembro para os advogados de Mayorga e foi criada uma nova versão, a de dezembro:



Pergunta: O que foi dito por ti e o que foi dito pela Sra.C? (Isto é particularmente importante, se alguma coisa foi dita sobre terem sexo ou qualquer coisa do género).



Resposta de Cristiano em setembro: Ela disse que não era apropriado termos sexo, uma vez que nos tínhamos acabado de conhecer. (é melhor não, é a primeira vez). Mas ainda assim, ela agarrou-me no pénis.



Resposta de Cristiano em dezembro: Ela agarrou-me no pénis.



Pergunta: Descreve detalhadamente, a começar no primeiro contacto físico que tiveste com a Sra.C e a sequência dos acontecimentos, no que diz respeito a qualquer contacto físico, como abraços, beijos, carícias ou passarem da posição em pé para deitados na cama, ou no chão, ou em qualquer lugar onde tenha acontecido.



Resposta em setembro: Eu f**i-a de lado. Ela mostrou-se dísponivel. Ela estava deitada na cama e eu penetrei-a por trás. Durante todo o tempo foi rude.Virei-a de lado e foi rápido. Talvez tenha ficado com algumas nódoas negras quando a agarrei. Ela não queria ‘dar-ma’ e, em vez disso, masturbou-me. Não me lembro o que disse exatamente quando me estava a masturbar. Mas continuou a dizer não. 'Não faças isso. Não sou como as outras'. No final, pedi-lhe desculpa. [algumas partes das respostas estão escritas na terceira pessoa, talvez por ser o advogado a responder por ele] Eles não usaram preservativo. Não falaram sobre isso. Ele não se veio dentro dela. Tirou o pénis antes. Vim-me em cima dela e da manta. Não usámos lubrificante. Usei a minha saliva. Ele não sabe se ela teve um orgasmo.



Resposta em dezembro: "Ela estava deitada na cama. Penetrei-a por trás. Não mudámos de posição. Durou 5/7 minutos. Foi rude. Ela não se queixou, não gritou, não pediu ajuda ou qualquer coisa do género. Não usámos preservativos. Nem falámos nisso. Vim-me 'sobre ela' (não dentro dela) e nas mantas. Não houve lubrificação artificial. Usei alguma saliva. Não ser dizer se teve ou não um orgasmo.



Pergunta: Alguma vez a Sra.C levantou a voz ou gritou?



Resposta em setembro: Ela disse 'pára' e 'não' várias vezes.



Resposta em dezembro: Não.



Pergunta: A Sra.C disse alguma coisa depois do ato sexual?



Resposta em setembro: No final ela disse: "És um imbecil, violaste-me. Idiota! Não sou como as outras". E eu disse: Desculpa.



Resposta em dezembro: Não.