“As verdadeiras cabras são as mulheres”, diz professor de Ética numa aula

O professor de Ética Antonio Sánchez, do Instituto Santa Teresa de Jesús, em Madrid, Espanha, foi acusado por quinze famílias de politizar as suas aulas com discursos partidários de extrema-direita e frases sexistas, xenófobas e racistas que chegaram a sair em testes de avaliação. Apesar disso, as queixas foram arquivadas pelo Ministério da Educação "porque não foi possível verificar as denúncias", de acordo com o jornal El País.

Segundo alguns alunos o professor dizia frases machistas nas aulas, como por exemplo, "o patriarcado é a melhor invenção do ser humano" ou "as verdadeiras cabras são as mulheres". A tensão entre a comunidade educativa era tal que chegou a ser feita uma espécie de julgamento interno em que alguns alunos tiveram que testemunhar na frente do professor.

Depois das férias de verão, as aulas regressaram à normalidade e o professor acabou por ser absolvido das acusações por falta de provas. As consequências estão à vista: grande parte dos alunos pediu transferência de escola. Das três turmas de Bacharelato que existiam, este ano só abriram duas.

Os irmãos gémeos, Sebastián e Ricardo Serrano, de 15 anos, são dois dos estudantes que decidiram mudar de escola para fugir de Antonio Sánchez que lhes tinha calhado como professor de Filosofia este ano. Os alunos já estudavam no Instituto Santa Teresa de Jesús há 4 anos.

Iago Herrero foi outro dos alunos que decidiu sair da escola, sendo que a única disciplina a que reprovou foi a lecionada pelo professor Antonio Sánchez, apenas por não ter seguido os ideais de um professor que os pais dos estudantes apelidam de "narcisista", "intimidador" e "agressivo".