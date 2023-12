"Às vezes tenho de ver se está morta ou viva": Mãe afegã droga filha bebé para que não acorde quando tem fome

Sohaila Niyazi é viúva, tem seis filhos e todos os dias enfrenta diversas dificuldades para conseguir os alimentar. A mulher faz parte de um grupo de dez milhões de pessoas no Afeganistão que deixou de receber apoio do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas no último ano. Hoje, confessa que não tem acesso regular a mantimentos básicos e que chega a dar à filha mais nova, de um ano e três meses, medicamentos para que adormeça quando tem fome."Dou-lho para que ela não acorde e não peça leite, porque não tenho leite para lhe dar. Depois de lhe dar o medicamento, ela dorme de uma manhã para a outra. Às vezes tenho de ver se está morta ou viva", disse a mulher à BBC.Segundo o mesmo meio, Sohaila não é a única mãe afegã a medicar os filhos para adormecerem quando têm fome. O fim do programa de assistência alimentar de emergência da ONU prejudica cerca de dois milhões de agregados familiares geridos por mulheres no Afeganistão.Sohaila diz que, por norma, alimenta a filha bebé com chá tradicional e sem valores nutricionais. "A última vez que pude comprar leite para a minha bebé foi há dois meses. Normalmente, encho o biberão com chá ou ponho pão de molho no chá e depois dou-lhe de comer", conta.O marido foi morto num fogo cruzado na província de Panjshir, em 2022, nos combates entre as forças talibãs e os que resistiam ao regime. Sob o regime Talibã, Sohaila explica que não pode sair para trabalhar e alimentar a família. Após a morte do marido, a mulher passou a depender da ajuda de instituições, de familiares e vizinhos."Houve noites em que não tínhamos nada para comer. Eu digo aos meus filhos: 'Onde é que posso ir mendigar a esta hora da noite?' Eles dormem com fome e quando acordam pergunto-me o que hei de fazer", contou Sohaila.