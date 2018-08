Asia Argento pagou 380 mil dólares para calar acusação de assédio

Uma das caras do movimento #MeToo pagou a um actor que terá assediado quando este ainda era menor. Argento namorou com o chef Anthony Bourdain.

10:10

A actriz Asia Argento terá chegado a um acordo monetário com um ex-actor que a acusou de assédio sexual. O acordo entre a atriz e realizador italiana e o jovem músico Jimmy Bennett terá sido no valor de 332 mil euros, avança a Sábado, segundo apurou o jornal The New York Times, que teve acesso ao acordo. O documento data poucos meses depois de atriz ter acusado o produtor Harvey Weinstein de a ter violado e se ter tornado uma das líderes do movimento #MeToo.



Bennett afirma que tinha 17 anos quando foi sexualmente abusado pela atriz, enquanto filmavam um filme juntos, em 2013. Asia tinha 37 anos, então. Na Califórnia, onde terá ocorrido a agressão, a idade de consentimento são os 18 anos, por isso, Bennett era ainda considerado menor. Entre os documentos que o jornal New York Times recebeu estava o acordo e também uma fotografia datada de Maio de 2013 que mostrava a atriz e o jovem deitados numa cama. Bennett terá dado os direitos da fotografia à actriz.



Segundo o documento do acordo, os 380 mil dólares seriam uma forma de Argento "ajudar Bennett" que tinha em mente um valor muito mais elevado: 3,5 milhões de dólares (cerca de 3,07 milhões de euros). O advogado de Bennett dizia que o seu cliente tinha sofrido danos mentais - que o prejudicaram a nível profissional - e também físicos.