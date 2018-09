Asia Argento quebra o silêncio sobre a morte de Bourdain

Atriz emocionada fala em "vazio" que não pode ser preenchido.

Asia Argentou quebrou o silêncio sobre a morte de Anthony Bourdain, ocorrida em junho deste ano. A atriz italiana referiu que o vazio deixado pela morte do chef "não pode ser substituído por nada".



Argento referiu ainda, numa entrevista ao Daily Mail que será revelada esta segunda e terça-feira, que se sentiu "zangada" após saber que o namorado tinha tirado a própria vida: "Fiquei zangada por ele [Bourdain] me abandonar, a mim e aos meus filhos".



Agora, Asia diz que já conseguiu "processar" melhor os seus sentimentos mas que, durante algum tempo, foi a raiva que a manteve viva: "De outra forma, este desespero não tem fim".



Quando Bourdain morreu, a atriz escreveu no Twitter que "Anthony era brilhante, um espírito destemido que tocava e inspirava tanta gente. A generosidade dele não tinha limites."



O chef, conhecido pelos seus programas de viagens que tinham a gastronomia como ingrediente principal foi encontrado morto em França, num quarto de hotel. O homem que alcançou a fama quando revelou os segredos mais sórdidos da alta cozinha, no livro "Kitchen Confidential", enforcou-se durante mais uma das suas viagens.



Bourdain tinha 61 anos e uma legião de fãs em todo o mundo. Esteve em Portugal por três vezes a gravar programas para a série "No Reservations". Visitou os Açores - uma viagem de regresso às suas origens nos restaurante portugueses de New Jersey -, Lisboa e Porto.