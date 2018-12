Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltante morto por polícia depois de fazer idosa refém no Rio de Janeiro

Criminoso foi perseguido depois de assaltar uma joelharia.

17:07

Um assaltante foi morto pela polícia depois de roubar uma joelharia e fazer uma idosa refém, na manhã desta quarta-feira no Rio de Janeiro, Brasil.



O criminoso fugiu da joelharia no momento em que a dona do estabelecimento acionou o alarme e iniciou-se uma perseguição.



Segundo a Polícia brasileira, o criminoso avisou que ia disparar contra as autoridades e na sequência um polícia acabou por alvejá-lo.



A idosa, de 83 anos, teve de receber assistência médica e vai prestar depoimentos nos próximos dias.



Nas imagens agora divulgadas é possível ver o assaltante armado, a segurar na idosa, enquanto o polícia aponta para ele e se aproxima.



O agente acabou por disparar e matar o assaltante.