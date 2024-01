Assaltante rouba aeronave em Las Vegas e aterra no meio do deserto a 250 quilómetros de distância

Uma aeronave foi roubada, este sábado à noite, do aeroporto de North Las Vegas e aterrou no meio do deserto, perto de Barstow, nos EUA. Segundo a Fox5, o suspeito é Damian Zukaitis, de 40 anos. De acordo com o proprietário, dentro da aeronave foi encontrada marijuana no chão e várias latas e garrafas de cerveja. A aeronave de motor único ficou com danos na hélice e no motor.O proprietário do avião disse à Fox5 que foi alertado para o roubo pela Força Aérea, que lhe telefonou a perguntar se se tinha "despenhado" ou feito uma "aterragem forçada" nos arredores de Barstow. Um sensor 'Emergency Locator Transmitter' alerta as autoridades quando ocorre um possível acidente.A polícia disse que ainda está a investigar o motivo do roubo. Não se sabe para onde o piloto se dirigia.O Gabinete do Xerife de San Bernardino deteve o suspeito, que enfrenta acusações de posse de um avião roubado e transporte de propriedade roubada através de fronteiras estaduais. Estão pendentes outras acusações por alegados crimes cometidos no Nevada. O suspeito será extraditado de volta para o Vale de Las Vegas e enfrentará um juiz no Tribunal de Justiça de North Las Vegas.A polícia suspeita que Zukaitis seja o responsável por três assaltos a outros aviões nos dias 27, 28 e 29 de dezembro.