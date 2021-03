Assaltantes armados e encapuzados roubam vacinas contra a Covid-19 no Brasil

Dois homens armados invadiram hoje um posto de saúde na cidade brasileira de Natal (nordeste) e roubaram dois frascos de vacinas contra a covid-19, com o equivalente a 20 doses do antídoto, informaram fontes policiais.

O roubo ocorreu num posto médico localizado numa favela de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte e uma das cidades que se encontra numa situação crítica devido ao agravamento da pandemia, que já deixa quase 12 milhões de casos e 294.042 mortes no país.

Segundo a diretora do posto de saúde, Elvira Maranhão, os homens, ambos encapuzados e armados, tentaram roubar as vacinas logo pela manhã, mas as doses ainda não haviam chegado ao posto médico.