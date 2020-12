Assaltos violentos a bancos assustam o Brasil

Dois assaltos a bancos em duas madrugadas seguidas e com extrema violência levaram o pânico a duas cidades brasileiras separadas por mais de 3600 km, Criciúma, em Santa Catarina, no sul do país, e Cametá, no Pará, no norte. No último, na madrugada de quarta-feira, um refém foi morto e outro ficou gravemente ferido.









O bando que agiu em Cametá, cidade com 130 mil habitantes a 285 km da capital do Pará, Belém, era composto por cerca de 30 criminosos armados com fuzis de guerra e metralhadoras, e invadiu a cidade pouco depois da meia-noite, fazendo reféns e criando um escudo humano em frente ao quartel da polícia, que também foi bloqueado com carros a arder para evitar a saída dos agentes.

Enquanto outros criminosos dinamitavam as paredes e o cofre da agência do Banco do Brasil, cúmplices conduziam a alta velocidade pelas ruas disparando sem cessar para o ar e contra fachadas de imóveis para assustar a população. Uma hora e meia depois, os bandidos fugiram em carros e em barcos que os esperavam na margem do Rio Tocantins.





Na véspera, em Criciúma, outro bando também incendiou carros e camiões para dificultar a ação da polícia e assaltou o Banco do Brasil, numa ação em tudo semelhante. A polícia está a investigar uma possível ligação entre os dois ataques.