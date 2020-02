Julian Assange começa a ser julgado em Londres para evitar extradição para os EUA

Vestido com um fato azul-acinzentado e de barba feita. Foi assim que Julian Assange compareceu esta segunda-feira num tribunal britânico em Londres onde vai ser julgado o pedido de extradição, emitido pelos EUA, que quer colocar o fundador do WikiLeaks de 48 anos em julgamento por invadir computadores do governo e violar uma lei de espionagem.



Assange garante que a extradição é politicamente motivada por todos aqueles que foram alvo das suas revelações.







A juíza Vanessa Baraitser, a responsável por ouvir os depoimentos, fez já saber que não aceitará qualquer distúrbio na sessão. ouvirá argumentos sobre por que ele deveria ou não ser enviado para os Estados Unidos.



O WikiLeaks enfureceu Washington quando publicou centenas de milhares de telegramas diplomáticos secretos dos EUA que expuseram avaliações críticas americanas de líderes mundiais, desde o presidente russo Vladimir Putin, a membros da família real saudita. Assange ganhou visibilidade nas manchetes internacionais em 2010, quando o WikiLeaks publicou um vídeo militar americano classificado que mostrava um ataque de 2007 por helicópteros Apache em Bagdad que provocou a morte a uma dúzia de pessoas.