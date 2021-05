Um vídeo que mostra Julian Assange, o seu advogado espanhol, Baltasar Garzón, e o antigo MNE equatoriano, Ricardo Patiño, numa animada festa durante o exílio do fundador do WikiLeaks na embaixada do Equador em Londres está a causar forte polémica naquele país centro-americano.













Em causa estão os custos da festa, que ultrapassaram os 5400 euros, e que foram suportados pela embaixada. A festa ocorreu em 2014 e o objetivo era celebrar o segundo aniversário do exílio de Assange na embaixada.

As imagens terão sido gravadas pelas câmaras instaladas na embaixada pela empresa de segurança espanhola UC Global, acusada de espiar Assange, e cujo diretor, David Morales, foi detido no mês passado na fronteira portuguesa após deixar Espanha sem autorização da Justiça.