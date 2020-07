Assassinada com um martelo, desmembrada e enterrada em cimento: O que aconteceu a Vanessa Guillen

Aaron David Robinson, de 20 anos, tornou-se no principal suspeito da morte da jovem. Quando as autoridades o contactaram, na quarta-feira, suicidou-se.



A namorada de Aaron, Cecily Aguilar, de 22 anos, foi detida na quarta-feira por ter ajudado o companheiro a desmembrar e a esconder o corpo de Vanessa.



A acusação indica que Vanessa foi morta por Robinson com várias marteladas na cabeça, levada dentro de uma caixa para um local perto do rio Leon, depois desmembrada pelo par, e enterrada em três buracos diferentes que foram cobertos com cimento.



O casal terá usado um machado para desmembrar o cadáver e alegadamente terão tentado queimá-lo.











Restos mortais foram encontrados esta terça-feira perto do rio Leon, durante as buscas por Vanessa Guillen. A família de Vanessa disse através da advogada que tudo indica que pertencem à soldado, no entanto as autoridades aguardam a identificação.Vanessa Guillen, uma soldado norte-americana de 20 anos, foi vista pela última vez a 22 de abril no estacionamento do quartel do Exército de Fort Hood , no Texas, EUA.A família de Guillen revelou que a mulher os tinha informado que estava a ser vítima de assédio sexual por um soldado, antes do seu desaparecimento, e que ainda não tinha reportado a situação por ter medo.