Jaime Luis Díaz, antigo guerrilheiro das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e candidato a vereador, foi assassinado na sexta-feira, na Colômbia, dois dias antes das eleições locais e regionais, que se realizam hoje. Díaz foi assassinado a tiro no distrito de Vereta, na zona rural do município de Chalán, em Sucre. O corpo foi posteriormente abandonado numa estrada. O ex-guerrilheiro foi um dos signatários do acordo de paz de 2016. “Díaz acreditou num acordo, cumpriu-o e comprometeu-se com a pluralidade de vozes e lideranças para expandir a democracia e alcançar a transformação territorial com ações de paz”, diz a Agência de Reincorporação e Normalização colombiana.









No mesmo dia, morreram também três soldados, na sequência de um ataque armado na zona rural de Córdoba, dominada pelas Forças Gaitanistas de Autodefesa. A procuradora-geral da Colômbia tinha pedido a ativação de um dispositivo de segurança especial para as eleições regionais, mas o Presidente colombiano desvalorizou os alertas sobre um eventual “desastre”. A ONU já lamentou a morte de Díaz e pede medidas de proteção para garantir a participação política de todos aqueles que aceitaram o acordo de paz.

São eleitos hoje 1102 presidentes de câmara, 32 governadores, vereadores e deputados das assembleias regionais colombianas.





Cerca de 400 antigos membros das FARC foram mortos desde a assinatura dos acordos de paz em 2016, entre o Governo e FARC.





O secretário-geral da ONU, António Guterres, lamentou, no inicio do mês, a violência persistente contra ex-membros das FARC.