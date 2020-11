Assassinado mais um candidato às municipais deste domingo no Brasil

A violência que tem marcado a campanha para as eleições municipais deste domingo no Brasil não deu trégua nem na sua reta final. Na noite de sexta-feira, 13 de novembro, mais um candidato a vereador foi executado a tiro.



José Cláudio Castro de Souza, de 50 anos, candidato a vereador pelo Partido Liberal, estava sentado no passeio, perto de casa, na cidade de Correntina, região oeste do estado da Bahia, quando foi atacado. Dois homens aproximaram-se dele numa mota e, de repente, atiraram contra o candidato.

O candidato ainda conseguiu levantar-se e correu desesperadamente em direção a sua casa, perto dali, mas não conseguiu escapar à dupla de assassinos. Os dois homens perseguiram o candidato e mataram-no com pelo menos oito tiros à porta de casa.

Um agente da polícia que mora ao lado da casa de José Cláudio saiu de arma em punho ao ouvir os disparos e trocou tiros com os criminosos, mas não evitou que estes fugissem. Não há números oficiais nacionais sobre a violência nestas eleições, mas levantamentos feitos pela imprensa dão conta de que dezenas de candidatos a autarca e vereador foram assassinados desde o início da campanha eleitoral, enquanto outros tantos escaparam com vida mas feridos a atentados com todas as características de crime político.