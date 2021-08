Passaram mais de 53 anos sobre o assassinato do senador democrata e candidato à presidência dos EUA Robert F. Kennedy, baleado a 5 de junho de 1968 no Ambassador Hotel, em Los Angeles. Bobby Kennedy, de 46 anos, irmão do malogrado presidente John F. Kennedy, morreu no dia seguinte. O seu assassino, o palestiniano Sirhan Sirhan, agora com 77 anos, está agora muito perto de sair em liberdade condicional.









Sirhan, que tinha 24 anos, foi condenado à câmara de gás em 1969, mas com a abolição da pena de morte na Califórnia, a sentença passou para prisão perpétua. Desde então, já lhe negaram a liberdade condicional por 15 vezes. Até agora. Após dois filhos da vítima - Douglas Kennedy e Robert F. Kennedy Jr. - se terem manifestado a favor da sua libertação, um painel judicial norte-americano concedeu-lhe, à 16ª audiência, a liberdade condicional. Mas esta decisão não lhe garante a liberdade de imediato. Será revista pelo Conselho de Audiências de Liberdade Condicional, processo que pode levar até cerca de quatro meses. Depois, será encaminhada para o governador da Califórnia, Gavin Newsom, que terá 30 dias para a analisar. Newsom, que é democrata e já fez saber que Robert F. Kennedy foi seu herói, pode aceitar, revogar ou modificar a decisão.

Sirhan sempre alegou não se lembrar do crime, mas também já disse que disparou porque estava furioso com o apoio de Bobby Kennedy a Israel.