Assassino de Maëlys de Araújo é investigado por agressão sexual a outra menor

O suspeito foi apresentado na terça-feira aos juízes.

Por Lusa | 11:11

O francês Nordahl Lelandais, acusado dos assassínios da lusodescendente Maëlys de Araújo e de um militar, está a ser investigado também por agressão sexual a uma prima de seis anos em França, divulgaram hoje fontes ligadas ao caso.



O suspeito foi apresentado na terça-feira aos juízes encarregados do caso Maëlys, mas nada de novo saiu deste interrogatório, que também abordou essas novas suspeitas.



Nordahl Lelandais é suspeito de ter abusado dessa prima durante uma visita da família à casa dos seus pais em Domessin (leste da França), apenas uma semana antes da festa de casamento em que Maëlys desapareceu.



Depois de analisar o seu telemóvel, foram encontrados ficheiros de pornografia infantil, incluindo um vídeo mostrando uma criança, identificada como uma das suas primas, que o suspeito estava a tocar durante o sono da criança.



Contactada pela agência de notícias francesa AFP, a advogada dos pais da criança, Caroline Remond, que foi constituída como assistente em meados de junho, não confirmou a informação.



Nordahl Lelandais, um ex-treinador de cães do exército de 35 anos, está a ser mantido numa unidade psiquiátrica de uma prisão no leste de França.



O misterioso desaparecimento de Maëlys, de 8 anos, durante uma festa de casamento a 27 de agosto de 2017 abalou a França.



O corpo da lusodescendente foi encontrado enterrado em meados de fevereiro, depois de informações dadas por Lelandais. O francês disse que bateu na cara da criança depois da rapariga ter entrado em pânico após entrar no seu carro, matando-a "acidentalmente".



O ex-treinador de cães também admitiu ter matado um militar, Arthur Noyer, em abril de 2017.