Assassino perdoado é condenado a 42 anos de prisão pelo mesmo crime

Patrick Baker foi perdoado em 2019 pelo então governador do Kentucky, um estado dos Estados Unidos da América, por um assassinato cometido na sequência de um roubo de drogas, mas vai agora cumprir uma pena de 42 anos pelo mesmo crime. Em causa está uma notícia dada pelo The Courier-Journal of Louisville que dá conta de uma angariação de fundos feita em casa do irmão de Patrick Baker, cujo dinheiro seria para o governador.

Depois de revelada esta ligação entre a família do assassino e o governador, as autoridades federais decidiram levar Patrick Baker a um segundo julgamento e as novas acusações resultaram numa condenação de 42 anos. O primeiro julgamento terminou com uma pena de 19 anos de prisão e os 30 meses já cumpridos serão deduzidos.

O crime aconteceu em 2014, enquanto Patrick Baker tentava roubar dinheiro e analgésicos a um traficante de drogas.