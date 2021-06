Assassinos de Jamal Khashoggi foram treinados nos Estados Unidos, avança o The New York Times

O jornal norte-americano New York Times noticiou, na terça-feira, que quatro membros do comando que matou o jornalista saudita Jamal Khashoggi, em 2018, receberam formação paramilitar nos Estados Unidos, aprovada pelo Departamento de Estado.

Crítico do poder saudita, Jamal Khashoggi, residente nos Estados Unidos e colunista do diário Washington Post, foi assassinado em 02 de outubro de 2018, no consulado da Arábia Saudita em Istambul, por agentes sauditas.

De acordo com o diário nova-iorquino, quatro receberam formação de um grupo privado de segurança dos EUA, o Grupo Tier 1, com base numa autorização concedida pela primeira vez pela administração do antigo Presidente Barack Obama, em 2014.