Assembleia Nacional francesa "sem solução" após legislativas

Os próximos anos serão "difíceis" para Emmanuel Macron, sem maioria absoluta, perante a recusa da direita de uma coligação, com possíveis moções de censura, e até uma possível dissolução parlamentar em 2023, segundo analistas ouvidos pela Lusa.

"Não há solução. Nesta altura não vejo mesmo como é que se pode desbloquear a Assembleia Nacional. Macron tem 245 deputados, portanto precisa de cerca de 50 deputados, o único grupo que lhe pode dar alguma estabilidade é o d´Os Republicanos, mas não vejo como é que eles vão entrar numa coligação", defendeu Émeric Bréhier, diretor do Observatório da Vida Política da Fundação Jean Jaurès, em declarações à Agência Lusa.

No rescaldo dos resultados das eleições legislativas em França que viram tirar a maioria de Macron, o reforço da França Insubmissa de Jean-Luc Mélenchon e da extrema-direita, as possibilidades para que o Presidente consiga viabilizar as medidas do seu programa nos próximos cinco anos parecem muito escassas.