Assessor de Bolsonaro infetado com coronavírus não mete medo a Donald Trump

O Secretário de Imprensa da presidência do Brasil, Fábio Wajngarten, que acompanhou Jair Bolsonaro na viagem que fez esta semana aos EUA e jantou com o presidente Donald Trump, foi diagnosticado com coronavírus.



A revelação deste caso fez Bolsonaro cancelar toda a agenda e submeter-se ao teste de despistagem da Covid-19, mas Trump disse não estar preocupado.





Wajngarten viajou com Bolsonaro e vários ministros para os EUA na manhã de sábado, e à noite jantou com Donald Trump e o vice-presidente dos EUA, Mike Pence. Nos dias seguintes, esteve ainda presente em várias cerimónias em que o presidente norte-americano também estava.O brasileiro começou a sentir-se mal na quarta-feira, ao regressar ao Brasil, e foi diagnosticado com a doença. Esta quinta-feira, Bolsonaro cancelou todos os atos oficiais e ficou o dia todo na residência oficial, vigiado pelos médicos. Não apresenta sintomas mas fez o teste, cujos resultados serão conhecidos esta sexta-feira.Já Donald Trump não se mostra muito preocupado, tendo afirmado: "Eu não sei se o assessor estava lá (no jantar com a comitiva brasileira), mas se estava, estava. Não estou preocupado com isso."