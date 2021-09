Assessor do presidente da Ucrânia sobrevive a tentativa de homicídio

Uma rajada de tiros de uma arma automática atingiu, esta quarta-feira, o carro que transportava um assessor do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

As autoridades classificam este incidente como uma tentativa de homicídio e, segundo a agência Reuters, o presidente considera que pode ter sido uma mensagem dirigida a ele.

O assessor Serhiy Shefir, sobreviveu ileso, mas a polícia referiu em comunicado que o motorista do automóvel ficou ferido no ataque que ocorreu perto de Kiev, capital da Ucrânia.

O carro foi atingido 18 vezes e vários buracos de bala podem ser vistos do lado do motorista. A Polícia abriu um processo criminal para apurar responsabilidades do incidente.



Volodymyr Zelensky, que está em Nova Iorque para a Assembleia Geral da ONU, disse não saber ainda quem está por trás do ataque.

Recorde-se que, o assessor Serhiy Shefir é muito próximo do presidente ucraniano e lidera um grupo de conselheiros do mesmo.