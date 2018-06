Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assessora de imprensa da Casa Branca diz que tem mais credibilidade que os media

Em conferência de imprensa bastante 'animada', Sarah Huckabee Sanders garantiu que é "uma pessoa honesta".

A assessora de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, disse na terça-feira que é "uma pessoa honesta" e que provavelmente tem mais credibilidade do que a Comunicação Social.



Sanders fez os comentários durante uma viva conferência de imprensa, na qual foi persistentemente confrontada com uma declaração errada que tinha feito a propósito da investigação à interferência da Federação Russa nas eleições presidenciais.



Sanders afirmou: "Francamente, penso que a minha credibilidade é provavelmente maior do que a da Comunicação Social".



No ano passado, Sanders afirmou que Donald Trump não tinha "ditado" uma declaração enganadora sobre a reunião que o seu filho teve com uma advogada russa durante a eleição presidencial, em 2016, que foi contrariada pelos próprios advogados de Trump, em carta enviada a Robert Mueller, que coordena a investigação.



Sanders declinou comentar a contradição, dizendo aos jornalistas: "não vou discutir detalhes nem andar para a frente e para trás", remetendo o assunto para a equipa de advogados de Trump.