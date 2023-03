Assessora de Zelensky pede extensão do pacto de exportação de cereais

A assessora do chefe de Estado ucraniano, Daria Zarivna, disse esta segunda-feira que o acordo sobre a exportação de cereais deveria ter uma duração indefinida, argumentando que a Ucrânia garante a alimentação a "400 milhões de pessoas em todo o mundo".

"O acordo deve estender-se. Deve ser por tempo indefinido porque a Ucrânia é o garante da segurança alimentar de 400 milhões de pessoas em todo o mundo", afirmou Zarivna, citada pela agência Ukrinform.

"Durante a vigência do acordo de cereais foram exportados pela Ucrânia cerca de 23 milhões de toneladas de alimentos. Do nosso lado, de forma transparente, nítida e clara temos acordos com a ONU e a Turquia" disse a assessora.

Na mesma declaração, Daria Zarivna acusa a Rússia de estar a "fazer tudo" para evitar o prolongamento do acordo de exportação.

Zarivna sublinhou que a Rússia mantém uma postura de obstrução com o objetivo de "eliminar um concorrente no mercado mundial" e "debilitar a economia ucraniana".

A Ucrânia, as Nações Unidas e a Turquia acordaram com Moscovo - no dia 17 de novembro do ano passado - a extensão do acordo "Iniciativa para o transporte seguro de produtos agrícolas através do Mar Negro" por um período de 120 dias.

O início do pacto ocorreu a 22 de junho de 2022 sendo que o primeiro navio com cereais ucranianos zarpou do porto de Odessa, no Mar Negro, a 01 de agosto.

O acordo atual é válido até ao próximo dia 18 de março, altura em que deve ser formalizada a renovação pelas duas partes mas ainda não existem garantias totais sobre a extensão do pacto.

O transporte de cereais e outros produtos agrícolas ucranianos é drasticamente afetado pela invasão militar da Rússia iniciada em fevereiro do ano passado.