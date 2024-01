Associação chinesa para as relações pede que eleições em Taiwan sejam "escolha crucial entre guerra e paz"

Uma associação chinesa para as relações com Taiwan pediu esta quarta-feira aos taiwaneses que tomem "a decisão certa" nas eleições de dia 13, que qualificou de escolha "crucial entre a paz e a guerra".

"São uma escolha crucial entre a paz e a guerra, entre a prosperidade e a recessão", afirmou o presidente da Associação chinesa para as Relações entre os dois lados do Estreito de Taiwan, Zhang Zhijun, de acordo com a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

O responsável instou os taiwaneses a permanecerem "do lado certo da história" e a trabalharem "para o desenvolvimento pacífico das relações" dos dois lados do Estreito.