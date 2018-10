Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Associação de advogados luso-americanos é lançada este sábado em Washington

Portuguese-American Bar Association apresenta a missão, objetivos e iniciativas.

Por Lusa | 11:12

A Portuguese-American Bar Association (PABA), ordem luso-americana dos advogados, é este sábado lançada em Washington, Estados Unidos da América (EUA) e apresenta a missão, objetivos e iniciativas num evento preparado para a comunidade de origem portuguesa.



A nova associação foi criada para dar apoio a portugueses que estudam ou trabalham no setor da Justiça nos EUA e pretende ter um vínculo próximo com os que precisam de usar os serviços, mas também com Portugal.



A PABA pode ser um meio de acompanhar a "próxima geração de advogados luso-americanos", disse o advogado José Fragoso, diretor do comité de criação da sociedade profissional.



A nova associação tem a colaboração do Portuguese-American Leadership Council of the United States (PALCUS).



A ordem de advogados luso-americanos foi criada a partir de uma ideia apresentada pelo juiz Phillip Rapoza numa conferência do PALCUS em junho, na Califórnia e já recebeu manifestações de interesse de habitantes de vários Estados norte-americanos e de estudantes.