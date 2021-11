Associação de Armas dos EUA acusada de financiar ilegalmente Donald Trump

Um processo judicial nos EUA acusa a Associação Nacional de Armas (NRA, na sigla em inglês) de violar as leis de financiamento de campanha, usando empresas de fachada para ajudar candidatos republicanos, incluindo o ex-Presidente Donald Trump.

O Campaign Legal Center entrou com a ação judicial na terça-feira, em Washington, em nome da Giffords - uma organização sem fins lucrativos de defesa de controlo de armas fundada pela ex-congressista democrata Gabby Giffords - acusando a NRA de práticas que datam de 2014 "para escapar aos regulamentos de financiamento de campanha usando empresas de fachada para coordenar publicidade ilegal, clandestinamente, com pelo menos sete candidatos a cargos federais".

O processo cita como réus o senador Josh Hawley e o membro da Câmara de Representantes Matt Rosendale, do Estado de Montana, mas o texto do processo judicial também acusa a NRA de "contribuições em espécie, excessivas e não declaradas," para ajudar as campanhas de Donald Trump e do senador Thom Tillis, da Carolina do Norte, de Ron Johnson, do Wisconsin, de Tom Cotton, do Arkansas e do ex-senador Cory Gardner, do Colorado.