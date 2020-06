Associação mostra "massacre de cordeiros" sem anestesia em matadouro

O matadouro de Arcadie Sud-Ouest, em Aveyron, França, está com atividade suspensa por ordem do ministro da Agricultura e Alimentação, Didier Guillaume, depois da associação animalista L214 revelar um vídeo onde denuncia várias práticas ilegais naquele espaço, tais como cordeiros empilhados, animais que são mortos ainda conscientes (sem serem atordoados por choques elétricos" e até casos em que este mecanismo de atordoamento funcional mãe e acaba por eletrocutar os animais vivos.

No vídeo que promete mostrar o "lado oculto da produção de Roquefort", a associação explica que um milhão de cordeiros nasce naquela região e apenas um quarto vai para fazendas leiteiras, sendo que os outros são engordados e abatidos em massa.

"Os cordeiros recebem choques elétricos, alguns são pendurados e abatidos quando ainda estão em plena consciência. O sistema de choques elétricos não funciona bem e alguns são mesmo eletrocutados até á morte", sustenta a associação, com imagens chocantes quye ilustram as más condições em que estão os animais.

Didier Guillaume, ministro da Agricultura e Alimentação, viu as imagens e recebeu a petição da associação, para encerramento do matadouro, e já agiu esta quarta-feira, pedindo ao município de Aveyron a suspensão imediata de todas as atividades.

O responsável fala em "práticas inaceitáveis e graves violações das leis de proteção animal. Em comunicado o ministério da Agricultura e Alimentação assegura que já está agendada uma inspeção ao local.