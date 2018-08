Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Associação pede a pais que deixem telemóveis e vigiem filhos

Já vinte crianças morreram afogadas na Alemanha este ano.

A Associação Alemã de Salva-Vidas lançou um forte apelo aos pais para que vigiem os seus filhos enquanto estes estão na água. Isto porque, desde o início do ano, já morreram 20 crianças afogadas na Alemanha, sendo que o caso mais recente ocorreu a semana passada.



No total, já 300 pessoas morreram na água de janeiro até agora no país.



A Associação chama a atenção para a fixação dos adultos com o telemóvel como um dos fatores que leva a que os progenitores se "distraiam" e descurem a segurança dos filhos: "Poucos pais e avós estão a seguir o conselho: quando os seus filhos e netos estão na água, larguem os smartphones", afirmou Achim Wiese, o porta-voz, citado pelo The Guardian.



"No passado, pais e avós estavam mais tempo com as crianças nas piscinas. Mas um número crescente de pais está focado nos smartphones e não tomam atenção. É triste que os pais sejam tão negligentes", acrescentou.



Os Salva-Vidas referem ainda que as escolas deviam ainda reforçar as aulas de natação de modo a que as crianças comecem, desde cedo, a ganhar mais autonomia na água.