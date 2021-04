Associação Zero com poucas esperanças na cimeira pelo clima dos EUA

A organização ambientalista portuguesa Zero tem uma "esperança muito limitada" na cimeira sobre o clima convocada pelo Presidente dos Estados Unidos e alerta que as promessas de redução de emissões dos países do mundo estão longe do necessário.

Joe Biden convocou para quinta-feira (Dia da Terra) e sexta-feira uma cimeira com 40 chefes de Estado para dar um novo impulso à luta contra as alterações climáticas.

A iniciativa, considera a Zero em comunicado, é "extremamente importante", até para mostrar que os Estados Unidos estão de volta na ação climática (um tema que o anterior Presidente, Donald Trump, não priorizou).