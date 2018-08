Ambientalistas enviam queixa à Comissão Europeia sobre aeroporto no Montijo

Associação ZERO alertou para a necessidade de uma Avaliação Ambiental Estratégica.

A associação ambientalista ZERO enviou esta terça-feira à Comissão Europeia uma queixa contra o Estado Português por causa da construção do novo aeroporto no Montijo, no distrito de Setúbal, alertando para a necessidade de uma Avaliação Ambiental Estratégica.

"A ZERO envia esta terça-feira à Comissão Europeia, uma queixa relativa ao incumprimento da legislação de Avaliação Ambiental Estratégica no processo de decisão da construção de um Aeroporto na Base Aérea n.º 6 no Montijo", avançou esta terça-feira em comunicado.

Segundo a nota, "desde o início do ano passado" que a associação tem vindo a alertar as autoridades competentes para a necessidade de se proceder a uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), em vez de uma Avaliação de Impacte Ambiental, que considera "muito mais limitada".