Um asteroide com o dobro do tamanho do Empire State Building passará próximo Terra esta noite, de acordo com a





A passagem perto do nosso planeta poderá ser vista às 3h46 desta quinta-feira e ocorrerá a cerca de quase cinco milhões de quilómetros de distância.





