Asteroide 'perdido' está de regresso e integra lista da NASA como potencial perigo

Só foi avistado uma vez e durante apenas um dia, em 2007, daí ser conhecido como asteroide ‘perdido’, mas consta da lista da NASA como objeto com potencial de impacto na Terra. As hipóteses de colisão são praticamente nulas, uma hipótese em mais de onze milhões, mas os efeitos seriam devastadores.



2007 FT3, que mede 341 metros e pesa 54 milhões de toneladas, libertaria uma energia equivalente a 2,6 mil milhões de toneladas de TNT. Ainda assim, nada comparado com o asteroide que dizimou os dinossauros, com 6 quilómetros. Não é a primeira vez que se admite a possibilidade, ainda que ínfima, de colisão com a terra, já acontecera em 2019. A data agora apontada é 5 de outubro de 2024, ou seja, este ano.Apesar das dificuldades em rastrear o seu percurso, os astrónomos não veem razões para alarme. Os especialistas da NASA, que vigiam a órbita de objetos que podem representar um perigo para o nosso planeta, garantem mesmo que não há nada a temer durante os próximos 100 anos. Mas vão continuar a tentar seguir o rasto do 2007 FT3, até para o afastar da lista de risco o asteroide ‘perdido’.