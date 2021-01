AstraZeneca adia reunião com Bruxelas sobre fornecimento de vacinas

A reunião entre a AstraZeneca e a União Europeia para discutir o fornecimento da vacina contra a Covid-19 marcada para quarta-feira foi adiada pela empresa por um dia, disse o ministro da Saúde da Áustria.



"A AstraZeneca adiou as negociações de hoje para amanhã. Do meu ponto de vista, não é um grande problema", disse Rudolf Anschober aos repórteres, sublinhando que a farmacêutica deveria fornecer o número de doses da vacina originalmente acordadas com a UE.