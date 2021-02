Astrazeneca inicia teste da vacina Covid em crianças

A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica Astrazeneca em parceria com a Universidade de Oxford, vai iniciar um novo ensaio clínico para testar a funcionalidade do fármaco em crianças entre os três e os 17 anos.Segundo a BBC, o ensaio, que vai ocorrer no final de fevereiro, vai contar com cerca de 300 voluntários. Destes voluntários 240 crianças vão receber a vacina contra a Covid-19 e as outras 60 vão receber uma vacina de controlo para a meningite.O investigador principal do ensaio da vacina da Astrazeneca, Andrew Pollard, diz que a maioria das crianças não foi afetada pela Covid e provavelmente não adoecerá com o vírus, no entanto considera que é importante estabelecer a segurança e a resposta imunológica à vacina em crianças e jovens, pois será benéfico para as crianças.Esta é a primeira vacina contra a Covid-19 que prevê vacinar crianças.