AstraZeneca pode ter divulgado informações desatualizadas no ensaio da vacina da Covid nos EUA

A farmacêutica AstraZeneca poderá ter incluído dados desatualizados no estudo que realizou com cerca de 30 mil voluntários nos EUA sobre a eficácia da vacina contra a Covid-19.As dúvidas foram levantadas pelo Comité de Monitorização de Dados e Segurança.De acordo com um comunicado do Instituto Nacional de Alergia e Doenças infecciosas, o conselho "expressou preocupação de que a AstraZeneca possa ter incluído informações desatualizadas"."Instamos a empresa a trabalhar com o Conselho de Monitorização de Dados e Segurança (DSMB), para avaliar a eficácia dos dados e garantir que os mais precisos, recentes e eficazes possíveis sejam divulgados o mais rápido possível", é referido na nota.A farmacêutica britânica revelou esta segunda-feira que a sua vacina foi considerada 79% eficaz na prevenção da Covid-19. O regulador de saúde norte-americano, a Food and Drug Administration (FDA), ainda não aprovou a vacina no país devido às várias "preocupações" que a vacina tem levantado, sobretudo na Europa, depois de terem sido registados vários casos de trombose entre pacientes inoculados.