Conquista de investigadores britânicos da Universidade de Oxford e fator decisivo do êxito da imunização em massa no Reino Unido, a vacina da AstraZeneca acumula críticas e desconfianças. Destacam-se mais a escassez de provas clínicas e as sequelas em alguns escalões etários que as vantagens de ser mais barata e mais fácil de guardar. A má fama pode, no entanto, virar depois de França anunciar a distribuição de 550 mil doses, durante a próxima semana, para serem dadas em consultórios médicos e farmácias a “pessoas com comorbidades e entre os 50 e 64 anos”.









A vacina da AstraZeneca recebeu aprovação com 67% de eficácia geral pela Agência Europeia do Medicamento e passou também os exames de controlo de várias instituições da Organização Mundial de Saúde. A diferença em relação às vacinas da Pfizer-BioNtech e da Moderna está na conceção clássica e não na do tipo ARN. Este facto permite às rivais “provocar imunidade mais rápida”, como reconhece a equipa de Oxford, liderada por Sarah Gilbert, que a concebeu em colaboração com os laboratórios sueco-britânicos que lhe dão o nome. No mais é eficaz, incluindo contra a variante britânica. Em relação à variante sul-africana, as incertezas devem-se, tal como nos idosos, à escassez de resultados.

Os efeitos secundários da AstraZeneca também foram ponderados. É a vacina que provoca mais casos de sintomas gripais (temperatura e dores de cabeça), mas a reação surge sobretudo em pessoas abaixo dos 45 anos. Para o imunologista Alain Fischer, o ‘senhor vacina de França’, tudo a recomenda: é eficaz, fácil de conservar e disponível para uma vacinação em massa em 28 844 consultórios médicos privados e num número de farmácias ainda não fechado.