Astronautas chineses começam a fazer da nova estação espacial o seu lar

Três astronautas chineses começaram esta sexta-feira a fazer da nova estação espacial da China o seu lar, depois de terem chegado ali na quinta-feira, num lançamento bem-sucedido, que marcou um novo avanço no ambicioso programa espacial do país.

A nave Shenzhou-12 atracou à estação espacial da China cerca de seis horas depois de partir do centro de lançamentos de Jiuquan, na orla do deserto de Gobi, no noroeste da China.

Cerca de três horas depois, o comandante Nie Haisheng, seguido por Liu Boming e o estreante Tang Hongbo, abriram as escotilhas e flutuaram para o módulo residencial da estação Tianhe-1.