Astrónomos descobrem planeta que não devia existir

Um planeta gigante gasoso foi encontrado por um grupo internacional de astrónomos na orbita da estrela anã vermelha GJ 3512, levando esta existência a criar algumas dúvidas entre os mesmos.Segundo avança a imprensa internacional, este exoplaneta não deveria existir. A orbita foi localizada a 30 anos-luz de distância do planeta Terra.Este planeta extra-solar gasoso é demasiado maciço para uma estrela tão pequena, o que tem causado muita curiosidade.Este exoplaneta foi detetado através do espectrógrafo Carmenes, instalado no telescópio de 3,5 metros do Observatório de Calar Alto, a 2150 metros de altitude, em Almeria, Espanha."É a primeira vez que se encontra um planeta deste tipo numa estrela assim", sublinhou o astrónomo do Instituto de Ciências do Espaço, em Barcelona, Ignasi Ribas.