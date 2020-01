Atacante esfaqueia pessoas em parque nos arredores de Paris

Um homem foi esta sexta-feira abatido a tiro pela polícia francesa após esfaquear três pessoas num parque de Villejuif, localidade dos arredores de Paris onde residem muitos emigrantes portugueses. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e outra está internada em estado grave. As autoridades estão a investigar e não confirmam, para já, que se tratou de um ataque terrorista.O ataque ocorreu ao início da tarde no pacato parque de Hautes-Bruyères. O agressor, que estava armado com uma faca de grandes dimensões, atacou várias pessoas que passeavam no parque, incluindo um casal de meia-idade. O homem tentou defender a mulher e sofreu uma facada fatal junto ao coração. Apesar do seu ato heroico, a mulher também foi esfaqueada no pescoço e estava esta sexta-feira em estado considerado muito grave.O agressor esfaqueou ainda pelas costas uma mulher de 30 anos e tentou atacar outras pessoas, que conseguiram esquivar-se e fugir. O atacante correu então em direção a um centro comercial nas imediações, mas foi intercetado e abatido com cinco tiros pela polícia antes de lá chegar. As autoridades acreditam que tencionava esfaquear mais pessoas naquela superfície comercial se não tivesse sido travado.O agressor foi identificado como Nathan C., de 22 anos e com problemas do foro psiquiátrico, desconhecendo-se se estava a receber acompanhamento médico.Inicialmente, testemunhas referiram que o atacante trazia vestido um colete de explosivos, mas essa informação já foi desmentida pela polícia, que, no entanto, ainda não descartou a possibilidade de terrorismo. O caso está, por enquanto, nas mãos da Procuradoria Criminal de Créteil, embora elementos da Procuradoria Antiterrorista tenham estado no local a acompanhar as diligências.pessoas perderam a vida em mais de 60 atentados terroristas em França desde 2013. As forças de segurança permanecem em estado de alerta máximo contra o terrorismo.Villejuif é uma localidade de 55 mil habitantes nos arredores de Paris. Tem uma importante comunidade de emigrantes portugueses e lusodescendentes e já sentiu de perto o horror do terrorismo em 2015, quando uma jovem de 24 anos foi assassinada por um radical que preparava ataques contra igrejas.