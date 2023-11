Ataque a Alejo Vidal-Quadras está a ser investigado como ataque terrorista

Maryam Rajavi,

A Polícia Nacional espanhola acredita que o ataque a Alejo Vidal-Quadras , ex-presidente do Partido Popular da Catalunha e fundador do VOX, na passada quinta-feira, teve motivações terroristas, avança o El País.Inicialmente o caso estava a ser investigado como se de um crime comum se tratasse, contudo, após, o primeiro depoimento de Alejo Vidal-Quadras sobre a eventual envolvência do regime iraniano, a polícia começou a suspeitar de que o ataque poderia estar relacionado com as ligações do político ao Conselho Nacional de Resistência do Irão."Para a resistência iraniana é claro: o principal suspeito é o fascismo religioso que detém o poder no Irão, contra o qual o Dr. Vidal-Quadras dedicou uma parte importante da sua vida", escreveupresidente do Conselho Nacional de Resistência do Irão, na plataforma X, antigo Twitter.O caso foi apresentado à Audiência Nacional.Alejo Vidal-Quadras estava a caminhar sozinho na rua Núñez de Balboa quando uma pessoa armada se aproximou e disparou uma arma de fogo. O político foi atingido na cara, ficou em estado grave e foi transportado para o