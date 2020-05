Ataque a autocarro fere seis pessoas em Moçambique

Seis pessoas ficaram esta segunda-feira feridas num novo ataque armado contra um autocarro em Mutindiri, junto à fronteiras entre as províncias de Sofala e Manica, no centro de Moçambique, numa zona onde estão ativos guerrilheiros dissidentes da Renamo.O ataque ocorreu por volta das 07h30 (menos uma hora em Lisboa) quando o veículo circulava na estrada nacional 1, a principal ligação entre o Norte e o Sul do país. De acordo com o relato de um passageiro, o autocarro foi alvejado por "rajadas de balas", tendo várias pessoas sido atingidas por estilhaços de vidro."As balas atingiram o vidro da janela onde eu estava sentado, com uma criança no colo, só não nos feriram porque me agachei com outros passageiros", contou à Lusa este passageiro.Desde agosto do ano passado que autocarros e outros veículos que circulam nesta região têm sido alvo de emboscadas por homens armados.A polícia atribui os ataques, que já mataram pelo menos 23 pessoas, a um grupo de guerrilheiros dissidentes da Renamo liderado por Mariano Nhongo, que rompeu com a liderança do partido e ameaçou retomar a luta armada para forçar o governo de Maputo a negociar melhores condições de reintegração para os ex-combatentes.Além desta rebelião armada, Moçambique enfrenta ainda ataques de grupos jihadistas no norte do país, principalmente na província de Cabo Delgado, que já mataram mais de mil pessoas desde 2017.