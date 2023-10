"O governo de São Paulo lamenta profundamente e está solidário com as famílias das vítimas do ataque ocorrido na manhã desta segunda-feira (23) na Escola Estadual Sapopemba. Nesse momento, a prioridade é o atendimento às vítimas e apoio psicológico aos alunos, profissionais da educação e familiares", informou o Governo em comunicado.