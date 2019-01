Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataque a hotel causa banho de sangue no Quénia

Entre os 21 mortos estão um americano que sobreviveu ao 11 de setembro e um empresário britânico.

Por F.J.G. | 09:02

Após uma noite tensa, o ataque terrorista a um complexo hoteleiro e empresarial de Nairobi iniciado na terça-feira terminou na manhã de quarta-feira depois de as forças da ordem matarem todos os terroristas do al-Shabaab envolvidos no atentado.



O número confirmado de vítimas era esta quarta-feira de 21 mortos, mas o balanço é provisório, pois a Cruz Vermelha alertou que cerca de 50 pessoas estavam desaparecidas.



Entre as vítimas há pelo menos dois estrangeiros: o britânico Luke Potter e o norte- -americano Jason Spindler. Como revelou o irmão, Spindler sobreviveu ao ataque do 11 de setembro de 2001, em Nova Iorque, e dirigia uma firma de investimento no Quénia.



Entre os quenianos mortos há dois amigos que trabalhavam para uma firma envolvida em projetos de desenvolvimento na Somália. Um e outro foram das primeiras vítimas. Abdalla Dahir e Feisal Ahmed almoçavam no restaurante do hotel Dusit quando um bombista suicida se fez explodir na entrada.



Após a explosão, um grupo de pelo menos cinco homens armados e vestidos de negro invadiu o recinto, que, além do hotel, alberga várias empresas internacionais.



Segundo testemunhas que passaram a noite refugiadas no hotel, os atacantes percorreram todos os pisos do edifício, procurando vítimas e disparando sobre escadas e elevadores. Pelo menos um homem que escapou para o telhado foi executado no local.