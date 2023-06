Ataque à região russa de Belgorod faz dois mortos

Duas pessoas foram mortas e duas ficaram feridas, este sábado, num ataque à região russa de Belgorod."Desde esta manhã, as povoações do distrito urbano de Shebekino têm estado sob fogo das Forças Armadas ucranianas", disse o governador da região, Vyacheslav Gladkov, no Telegram, citado pela Reuters.Nos últimos dias, as autoridades russas têm relatado a intensificação dos ataques a partir do norte da Ucrânia. Na sexta-feira, 2.500 pessoas tiveram de ser evacuadas da cidade russa por falta de segurança, devido aos bombardeamentos na região que provocaram seis mortos e 16 feridos."A noite foi agitada. As defesas aéreas atuaram sobre Belgorod", acrescentou Vyacheslav Gladkov.