Ataque a terminal de petróleo no Iémen reivindicado por xiitas Huthis

Os rebeldes xiitas Huthis, alinhados com o Irão, reivindicaram, esta sexta-feira, o ataque a um terminal de exportação de petróleo no leste do Iémen que não provocou vítimas ou danos nas instalações e navios.

O ataque, com dois 'drones' (aeronaves não-tripuladas) a um terminal próximo do porto de Shehir, no Mar Arábico, foi realizado numa altura em que a ONU se esforça para renovar o período de trégua no país, expirado em dois de outubro.

"As nossas forças armadas realizaram um pequeno ataque de advertência para impedir que um petroleiro tentasse saquear crude através do porto de Al Dabba, na província de Hadramut", assegurou um porta-voz militar Huthi, Yahya Sarea, num discurso televisionado.