Ataque a tiro deixa pelo menos quatro mortos no nordeste dos EUA

Três homens, entre os 20 e os 59 anos, e um jovem, entre os 16 e os 21 anos, morreram e duas crianças, de dois e 13 anos, ficaram feridas, na segunda-feira, num ataque a tiro ocorrido em Filadélfia, no nordeste dos Estados Unidos, avança a Reuters.

A comissária da Polícia da Filadélfia, no estado norte-americano da Pensilvânia, Danielle Outlaw disse numa conferência de imprensa que todas as vítimas mortais e feridos eram do sexo masculino.

As forças de segurança responderam a um alerta emitido pelas 20h30 de segunda-feira (01h30 desta terça-feira em Lisboa) e quando chegaram ao local encontraram várias pessoas feridas por disparos de arma de fogo.



Um homem, com cerca de 40 anos, foi detido por suspeita de autoria do ataque. O indivíduo encontrava-se com um colete à prova de bala e um scanner da polícia.





Uma segunda pessoa também foi levada sob custódia. De acordo com a Reuters, a polícia acredita que este tenha disparado contra o atirador.