Ataque aéreo mata dezenas de refugiados na Líbia

Um ataque aéreo que atingiu um campo de detenção nos arredores de Trípoli, matando pelo menos 44 pessoas e ferindo outras 130, pode ser considerado crime de guerra, referiu o enviado da ONU na Líbia.O campo albergava migrantes, na sua maioria africanos de países subsarianos, e terá sido atingido por um bombardeamento das forças fiéis ao líder rebelde Khalifa Haftar."Pode ser, claramente, um crime de guerra, pois atingiu de surpresa pessoas inocentes que fugiram de condições de vida difíceis e acabaram naquele refúgio", afirmou o enviado da ONU, Ghassan Salamé.O alvo do ataque foi o centro de detenção de Tajoura, que alberga cerca de 600 pessoas.Em maio, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) tinha já pedido a evacuação desse centro, que fica próximo de um quartel e que nessa altura foi atingido por estilhaços de uma bomba.Mas, mesmo após o massacre de terça-feira, que destruiu boa parte da estrutura do centro, os refugiados continuam no local.O Exército Nacional da Líbia (LNA), força de Haftar, nega responsabilidades, mas a verdade é que na segunda-feira anunciara a intensificação dos raides aéreos sobre Trípoli.Recorde-se que a Líbia é um dos principais pontos de partida de migrantes para a Europa, mas muitos são capturados pela guarda costeira líbia, apoiada pela UE, e levados para a Líbia, onde são internados em centros de detenção.