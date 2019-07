Ataque a hotel na Somália faz pelo menos 26 mortos e 56 feridos

grupo extremista al-Shabab





Pelo menos 26 pessoas morreram e 56 ficaram feridas num ataque a um hotel reinvindicado pelona cidade de Kismayo, no sul da Somália, esta sexta-feira.A confirmação do número de mortos bem como as suas diferentes nacionalidades -Entre os mortos estão um candidato presidencial para as eleições regionais de agosto, disse o presidente do Estado de Jubalândia, Ahmed Mohamed Madobe, num comunicado. Pelo menos dois jornalistas e um funcionário da agência ONU estão também entre as vítimas.O grupo islâmico Al Shabaab, ligado à Al Qaeda, tenta derrubar o fraco governo da Somália. Logo após o ataque, o grupo reivindicou o mesmo.