Ataque com 'cocktails molotov' em bar no México faz pelo menos 23 mortos

Um incêndio num bar na cidade de Coatzacoalcos, no sul do estado de Veracruz, no México, matou pelo menos 23 pessoas (8 mulheres e 15 homens) e deixou outras 13 feridas na madrugada desta quarta-feira (hora de Lisboa). Segundo as autoridades locais, o fogo no clube noturno Caballo Blanco foi "um ataque criminoso" e tudo aponta que tenha sido perpetrado por um grupo de assaltantes que entrou no local e atirou "cocktails molotov".A imprensa local avança ainda que algumas testemunhas apontam para que também tenha havido disparos dentro do espaço noturno. O fogo originou o pânico entre as pessoas que estavam no estabelecimento e que não conseguiram fugir das chamas a tempo."O crime não ficará impune", garantiu o governador de Veracruz, Cuitláhuac García, numa mensagem publicada no Twitter. As autoridades já iniciaram uma investigação para apurar a origem do incêndio e identificar os autores do ataque.