Ataque com faca em escola na Alemanha faz vários feridos. Suspeito detido

Deutsche Welle, jornal alemão. O suspeito foi detido.

Aktueller Einsatz der #Polizei an einer Schule in #Elberfeld: Wir sind mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Es gibt verletzte Schüler. Ein Tatverdächtiger ist sicher. #Wuppertal — Polizei NRW W (@polizei_nrw_w) February 22, 2024

Vários alunos ficaram feridos, esta quinta-feira, depois de terem sido agredidos com uma faca numa escola da cidade de Wuppertal, no oeste da Alemanha, avança oSegundo a imprensa alemã, a polícia estava a realizar uma operação em grande escala, quando um estudante atacou outros alunos com uma faca.Segundo a polícia, cinco pessoas ficaram feridas, bem como o suspeito."Estamos no local com um grande número de agentes. Há alunos feridos", declarou a polícia de Wuppertal no X (antigo Twitter).O motivo do ataque também não é conhecido.